В Белгороде работы на набережной в районе КонПрока выполнены на 40%

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил ход работ на новой набережной от КонПрока до центрального пляжа на левом берегу. На сегодняшний день работы выполнены на 40%. Открыть объект для посещения власти города планируют до конца года.

Сейчас строители уже полностью сделали вертикальную планировку площади. На 65% выполнено устройство настила из ДПК, на 60% бетонной плиткой выложены тротуары. Асфальтобетоном на 25% сделана велодорожка и на 20% выполнено озеленение территории.

Подрядчик уже приступил к монтажу наружного освещения, на объекте установят 62 опоры.

- Депрессивная территория преображается на глазах, раскрывается вся красота природы. Особенно в месте слияния двух рек. Уверен, здесь будет очень приятно гулять и заниматься спортом, - отметил Валентин Демидов.

Градоначальник напомнил, что работы на этом объекте начали в июне, завершить основной блок и открыть набережную для посетителей планируют в этом году. Полностью завершить работы по контракту подрядчик должен в феврале 2024 года.