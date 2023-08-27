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НовостиОбщество27 августа 2023 11:06

В Белгородской области не будут продавать алкоголь 1 и 11 сентября

Запрет на продажу спиртного связан с Днем знаний и Всероссийским днем трезвости
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Два дня в сентябре в Белгородской области не будут продавать алкоголь.

Два дня в сентябре в Белгородской области не будут продавать алкоголь.

Фото: "КП" Архив

На территории Белгородской области два дня в сентябре запретят продажу спиртного. В День знаний 1 сентября и во Всероссийский день трезвости 11 сентября не будут продавать алкоголь во всех магазинах и гипермаркетах. Такие меры власти региона приняли для обеспечения порядка в эти дни.

Однако запрет на реализацию алкогольной продукции не коснется предприятий общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Напомним, что закон № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» был принят в Белгородской области в 2016 году. Запрет на продажу спиртного в регионе также традиционно действует в День защиты детей, а также в дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров.