К фестивалю «Белгород в цвету» фасады зданий в областном центре украсят цветами

Входная арка фестиваля. Фото: @beladm31

В областном центре идет активная подготовка к фестивалю «Белгород в цвету», который пройдет с 8 по 10 сентября. В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, как будет украшен город к празднику. Так, первой площадкой, встречающей гостей мероприятия, станет цветочный променад.

Эту локацию украсят на Театральном проезде. Улица и фасады зданий будут оформлены цветами. Здесь появятся также арт-объекты и инсталляции на тему наставничества.

Откроет площадку входная арка на проект «Белгород в цвету», оформленная книгами и растениями. Ночью арка будет подсвечиваться иллюминацией.

Кроме того, здесь расположится фотозона «Цветочная библиотека». Она будет создана в виде кабинета ученого-ботаника со множеством книг, поросших цветами. Это своеобразная картотека растений с информационными табличками и QR-кодом, где можно узнать о флоре Белгорода и других районов.

Также на локации расположат выставочно-образовательный проект из двух садов. По замыслу авторов он объединит эстетику и знания. В каждой зоне предусмотрены таблички с QR-кодом, отсканируя который можно познакомиться с научными сведениями о каждом растении. Гости узнают про лекарственные свойства деревьев и трав. Смогут составить кислородную формулу сада, и посчитать, какую пользу принесет посаженное сегодня дерево через 20 и через 50 лет.

Гости фестиваля на цветочном променаде увидят и выставку объемных картин. Как сообщают организаторы, смысл экспозиции – в связи творческих профессий. Художник вдохновляется природой и учится у нее, а флорист вдохновляется работой художника.

Порадуют горожан и гостей Белгорода такие объекты как цветочный куб с гипсофилой, ростовая книга и автомобиль, оформленные цветами, скамейки в виде книг и качели.