Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы шебекинцев на отказ в выплатах. Фото: "КП" Архив

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что по-прежнему поступает большое количество жалоб от жителей, в основном Шебекинского округа, от тех, кому администрация округа и Министерство соцзащиты отказывает в выплатах. Глава региона отметил, что вопрос с выплатами еще не закрыт. Для жителей, которым по закону не положены выплаты, сформирован фонд внебюджетных средств, и каждое обращение проверяется досконально. Однако есть и неприятные случаи.

- К сожалению, видели большое количество поданных заявлений, которые не соответствуют действительности, очень много было подделок откровенных, подмены паспортов и много было совсем некрасивых вещей. Могу привести фамилии и рассказать, кто это делает, но мне кажется, это неправильно. Разобрались, ответили отказом, но опять вижу, что еще недовольства остаются, обязательно разберемся в каждом из них, - сказал губернатор.

Гладков пообещал, что в ближайшую неделю по каждому обращению будут дано подробное разъяснение, почему администрация округа, по каким причинам отказала за счет внебюджетных источников произвести выплаты в 10 и 50 тысяч рублей.