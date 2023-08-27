Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 8:00

До конца года в Белгородской области откроют 6 центров общения для пенсионеров

Здесь люди старшего поколения играют в шахматы, изучают финансы и компьютеры
Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области работают 7 центров общения для старшего поколения. Сейчас они есть в Ракитянском, Красногвардейском, Прохоровском, Губкинском, Вейделевском, Краснояружском районах. Не так давно открылся и в Старом Осколе. До конца года в регионе откроют еще 6 таких центров. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Центры, где можно провести от шахматных турниров до уроков актерского мастерства, получить и сформировать навыки компьютерной и финансовой грамотности, то есть помочь жителям, которые прожили жизнь, которые передают нам Белгородскую область. Надеюсь, что мы их не подведем и, конечно же, поможем им в преклонном возрасте найти новые активности, чтобы жить полноценной жизнью, - сказал глава региона.