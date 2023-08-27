В Белгородскую область поступили новые учебники истории с разделом об СВО

Катя Иванова одна из первых в начале спецоперации получила медаль "За отвагу" Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородская область в преддверии начала учебного года получила новые учебники истории для старших классов. В разделе, посвященном специальной военной операции размещена информация о Екатерине Ивановой. Эта юная белгородка в самом начале СВО одна из первых получила медаль «За отвагу». Такой новостью поделился Вячеслав Гладков в утреннем обращении

- Получили новые учебники по истории. Увидели информацию, посвященную нашей Екатерине Ивановой – девушке, которая проявила чудеса героизма, мужества, спасла раненых, прикрыла одного из них своим телом, получила ранение. Вчера созванивался с ней, поздравлял, она рассказала мне о том, что пришли документы о присвоении ей офицерского звания. Екатерина, ты молодец, мы гордимся тобой, ждем всегда тебя домой и в гости! – рассказал губернатор.