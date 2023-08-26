Школьные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородский области пройдут дистанционно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в VK сообщил о формате проведения торжественных линеек 1 сентября в школах региона.

Во всех школах Ровеньского района – очный формат, но с ограничением численности не более 300 человек на одной линейке. Такие же правила действуют для школ, находящихся в зоне свыше 20 километров от границы, в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском, Новооскольском, Яковлевском городских округах, а также городе Белгороде.

- Для школ, находящихся в зоне 0-20 км от границы, в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском городских округах линейки пройдут в дистанционном формате. Исключение сделаем для школ, указанных в информационных карточках ниже, и только для 1-х и 11-х классов – проведем линейки в очном формате в закрытых помещениях (актовых и спортивных залах), в разное время и с перерывом в два - три часа между мероприятиями.

По словам Вячеслава Владимировича, для школ в открытых территориях праздничные мероприятия пройдут в очном формате без ограничения численности учеников и родителей.