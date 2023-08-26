Белгородка похитила в банке деньги из чужого кошелька

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду с заявлением о краже денег обратилась 60-летняя жительница села Зеленая поляна. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Женщина сообщила, что забыла кошелек в банке, а когда вернулась за ним, обнаружила, что из него пропали деньги.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 45-летняя белгородка. По предварительным данным, она зашла в финансовое учреждение под видом клиента. Увидев оставленный кошелек, злоумышленница открыла его, вытащила четыре тысячи рублей и скрылась. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.