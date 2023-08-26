Под Белгородом задержали находившегося в федеральном розыске автомобилиста

22 августа сотрудники ДПС остановили в селе Севрюково Белгородского района «Дэу Нексию» под управлением 31-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Кроме того, выяснилось, что автомобилист неоднократно привлекался к ответственности за повторное управление в состоянии опьянения, находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления и скрывается от следствия.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость) ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.