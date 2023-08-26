Четверо детей-сирот из Губкина получили новые квартиры. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья детям-сиротам из Губкина. Новоселами стали четверо ребят. Глава региона пожелал юным белгородцам создать крепкие семьи, найти свое призвание и реализовать себя. И пообещал, что региональные власти и дальше будут поддерживать ребят.

- Очень рад, что Белгородская область – единственный регион в стране, где нет очереди на предоставление жилья детям-сиротам. Ребята получают свое жилье по достижении совершеннолетия. Всего в этом году квартиры и дома получат 216 ребят, оставшихся без попечения родителей, из 21 муниципалитета, - отметил Вячеслав Гладков.