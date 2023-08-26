Новый каток откроется в Белгороде этой зимой. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в Белгороде будет работать шесть катков. Три из них муниципальные, три – частные. Новый каток «Сказочный лес» откроется зимой на улице Корочанская. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Также глава региона поделился, что в Губкине и Старом Осколе началось строительство открытых катков. Работать они будут по примеру ледовых дорожек в Центральном парке Белгорода – зимой здесь можно будет кататься на коньках, летом – на роликах.

В Губкине объект обустроят в микрорайоне Журавлики. В Старом Осколе каток появится в парке «Солнечный». Этот парк заработал в прошлом году, и был очень востребован у местных жителей. За 2 месяца парк посетили 12 тысяч человек.

- Уверен, что придет большое количество детей, которые вместе со своими мамами и папами, а может быть, бабушками и дедушками получат огромное удовольствие. Будем и дальше стараться делать все, чтобы жителям Белгородской области было комфортно заниматься спортом, досугом и получать хорошее настроение, - сказал Вячеслав Гладков.