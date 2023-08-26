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НовостиПолитика26 августа 2023 8:01

Беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью

Предварительно известно, что никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При обстреле Уразово повреждены дома и автомобили.

При обстреле Уразово повреждены дома и автомобили.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Белгородской области. Военнослужащие обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе села Купино Шебекинского горокруга.

- Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал губернатор в телеграм-канале.

Сегодня, 26 августа, также под обстрел попал поселок Уразово в Валуйском округе. Противник обстрелял жилые дома из «Градов». Осколочные ранения получили четверо местных жителей. Повреждены дома и автомобили.