В центре Белгорода 3 сентября перекроют дороги

Фото: @beladm31.

В связи с проведением полумарафона в центре Белгорода будет перекрыто несколько улиц. Спортивный праздник пройдет в областном центре в воскресенье, 3 сентября.

Центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. Кроме этого, ограничат остановку и стоянку авто. Если белгородцы припаркуют автомобили в зоне ограничения с 23:00 2 сентября, то весь транспорт переместят эвакуатором на другую парковку.

Для участников полумарафона и гостей мероприятия в областном центре будут ходить бесплатные шаттлы. Автобусы отправляются в 07.00 и 07.30 с остановок РИО, Магистральная и «Сити-Молл» и будут доезжать до остановки Свято-Троицкий бульвар.

Подробнее в карточках мэрии.