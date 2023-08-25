В Белгородской области энергетики провели межрегиональные соревнования по мини-футболу

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

25 августа в Старом Осколе состоялся первый межрегиональный товарищеский турнир по мини-футболу среди команд филиалов «Россети Центр». Соревнования посвятили 80-й годовщине победы в Курской битве.

Участие в состязаниях приняли команды энергетиков из Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Орла и Белгорода. Соревнования проходили по круговой системе. В результате упорной борьбы бронзу завоевали воронежцы. Серебро – у Брянска. Победителем турнира стали куряне.

В личном зачете лучшим игроком соревнований признан рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий «Курскэнерго» Никита Провоторов, лучшим бомбардиром – мастер бригады по эксплуатации распредсети «Курскэнерго» Артем Анпилогов, а лучшим вратарем – старший диспетчер участка оперативно-технологического управления основной сетью «Брянскэнерго» Михаил Воронов.

- Поздравляю победителей и всех участников первого межрегионального товарищеского турнира по мини-футболу! Поддержка спортивных инициатив и талантливых спортсменов является одной из приоритетных задач социальной политики компании. Командная работа, высокое мастерство и воля к победе важны не только в спорте – это неотъемлемые составляющие нашей непростой профессии, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.