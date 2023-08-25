Больше 400 белгородских школьников завершили обучение в пяти сменах «Арматы». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Палаточный лагерь областных военно-исторических сборов «Армата» на протяжении месяца размещался на базе Ракитянской средней школы № 2 имени А.И. Цыбулёва. Сегодня завершилась заключительная пятая смена лагеря.

Более 400 школьников из четырех районов Белгородской области прошли подготовку в лагере. Здесь приняли участие ребята из Краснояружского, Белгородского, Ракитянского и Ивнянского районов. Каждый день для молодых людей проходили учебные занятия по физической, тактической, инженерной, медицинской, огневой и строевой подготовке, дети участвовали в интеллектуальных викторинах, посещали уроки истории.

На сборах все занятия проводили люди с реальным боевым опытом, квалифицированные специалисты-инструкторы по военно-патриотическому воспитанию ДОСААФ России Белгородской области. По итогам сборов самые стойкие и активные юнармейцы были награждены дипломами и памятными подарками.