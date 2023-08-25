На пляжах Белгородской области транспортная прокуратура выявила нарушения

Сотрудники прокуратуры установили, что не все спасательные посты на пляжах имели полное техническое оснащение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время проверки пляжей Белгородской области транспортная прокуратура нашла нарушения правил обеспечения безопасности граждан на водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что не все спасательные посты на пляжах имели полное техническое оснащение. Кроме того, на некоторых местах отдыха не было достаточного количества спасателей. А также отсутствовали обязательные информационные знаки безопасности на ряде водных объектов.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство внесло представления собственникам пляжей, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.