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НовостиОбщество25 августа 2023 15:02

На пляжах Белгородской области транспортная прокуратура выявила нарушения

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сотрудники прокуратуры установили, что не все спасательные посты на пляжах имели полное техническое оснащение.

Сотрудники прокуратуры установили, что не все спасательные посты на пляжах имели полное техническое оснащение.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время проверки пляжей Белгородской области транспортная прокуратура нашла нарушения правил обеспечения безопасности граждан на водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что не все спасательные посты на пляжах имели полное техническое оснащение. Кроме того, на некоторых местах отдыха не было достаточного количества спасателей. А также отсутствовали обязательные информационные знаки безопасности на ряде водных объектов.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство внесло представления собственникам пляжей, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.