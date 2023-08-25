В Белгородской области на пожаре погиб мужчина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За сутки на территории Белгородской области зарегистрировано 6 пожаров. Три возгорания было в жилых домах. К сожалению, один человек погиб.

Днем 24 августа поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Бирюч. Огонь полностью повредил одну из комнат, также были закопчены стены дома. в результате пожара погиб собственник жилья мужчина 1953 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Еще один пожар произошел в жилом доме, расположенном на улице Гагарина в поселке Октябрьский Белгородского района. Огнем в результате происшествия оказались повреждены 3 комнаты на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Вечером поступило сообщение о задымлении на территории производственного двухэтажного здания, расположенного на улице Промышленная в Белгороде. Площадь пожара составила 50 кв.м. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.