В Белгородской области больше 6700 родителей подали онлайн заявки в 1 класс. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Больше 6700 белгородцев подали документы на зачисление ребенка в первый класс онлайн. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Документы на зачисление в первые классы общеобразовательных учебных заведений в регионе принимаются до 5 сентября. Белгородцы могут подать заявку в любую школу, если в ней есть свободные места.

Для подачи заявки онлайн понадобятся паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и название выбранной школы. Подать заявление можно сразу в несколько школ, количество свободных мест также будет отображаться на портале.

Как рассказали в министерстве цифрового развития Белгородской области, после подачи заявки школа может запросить оригиналы документов — в этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении.