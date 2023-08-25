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НовостиОбщество25 августа 2023 14:21

В Белгородской области больше 6700 родителей подали онлайн заявки в 1 класс

Прием документов в первые классы завершается 5 сентября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области больше 6700 родителей подали онлайн заявки в 1 класс.

В Белгородской области больше 6700 родителей подали онлайн заявки в 1 класс.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Больше 6700 белгородцев подали документы на зачисление ребенка в первый класс онлайн. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Документы на зачисление в первые классы общеобразовательных учебных заведений в регионе принимаются до 5 сентября. Белгородцы могут подать заявку в любую школу, если в ней есть свободные места.

Для подачи заявки онлайн понадобятся паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и название выбранной школы. Подать заявление можно сразу в несколько школ, количество свободных мест также будет отображаться на портале.

Как рассказали в министерстве цифрового развития Белгородской области, после подачи заявки школа может запросить оригиналы документов — в этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении.