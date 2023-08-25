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НовостиОбщество25 августа 2023 13:55

Белгородские синоптики обещают теплую и сухую погоду в последние летние выходные

Воздух в регионе прогреется до +27 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В последние летние выходные будет тепло и сухо.

В последние летние выходные будет тепло и сухо.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в субботу, 26 августа, на территории Белгородской области будет облачно, однако осадков не предвидится. В ночное время в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем от 22 до 27 тепла.

В областном центре температура ночью 11-13 тепла, днем воздух прогреется до 24-26 тепла.

Сотрудники МЧС России по Белгородской области призывают белгородцев помнить о пожарной безопасности и не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

Также важно объяснить детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра.