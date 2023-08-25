В Белгородском районе с 1 сентября заработает светофор в районе ЗМС-Технолоджи

С 1 сентября в Белгородском районе заработает новый светофорный объект. Регулировщик установили в районе ЗМС-Технолоджи на 12 километре автодороги Белгород – Шебекино – Волоконовка.

Такое решение было принято из-за высокой аварийности на участке. Так, с 2020 года здесь зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 человек травмы различной степени тяжести.

В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области отметили, чтобы не тормозить движение по основному направлению, на светофоре установлен умный контроллер, который сам будет включать зеленый сигнал на выезд со стороны завода при появлении машины.