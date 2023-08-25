В Белгородской области полиция нашла троих подростков, ушедших из дома

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Три жительницы Старого Оскола 22 августа обратились в полицию с заявлениями о пропаже своих детей. Женщины сообщили, что их сыновья 12-ти и 13-ти лет не пришли ночевать домой. Искать подростков направились все подразделения правоохранителей.

Ребят нашли спустя сутки, 23 августа, на юго-западе Старого Оскола. Противоправных действий в отношении них не совершено. Также предварительно установлено, что мальчишки накануне украли из супермаркетов жвачки, шоколадки и энергетики. Дети попросту побоялись идти домой, опасаясь наказания родителей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что подростки уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД проводят проверку. Родители убежавших детей будут привлечены к ответственности.