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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:24

564 нарушения ПДД выявили полицейские в Белгородской области за сутки

56 водителей управляли технически неисправным транспортом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
55 водителей использовали недопустимую тонировку автостекол, а 56 белгородцев управляли технически неисправным транспортом.

55 водителей использовали недопустимую тонировку автостекол, а 56 белгородцев управляли технически неисправным транспортом.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки белгородские автоинспекторы выявили 564 нарушения Правил дорожного движения. Так, на территории региона от управления отстранены 9 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них трое ранее были лишены водительских прав.

В отношении 86 водителей составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 71 материал.

Также в пресс-службе УМВД региона рассказали, что 29 автомобилистов нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Еще 55 водителей использовали недопустимую тонировку автостекол, а 56 белгородцев управляли технически неисправным транспортом. 13 лихачей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу движения.