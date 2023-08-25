564 нарушения ПДД выявили полицейские в Белгородской области за сутки

55 водителей использовали недопустимую тонировку автостекол, а 56 белгородцев управляли технически неисправным транспортом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки белгородские автоинспекторы выявили 564 нарушения Правил дорожного движения. Так, на территории региона от управления отстранены 9 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них трое ранее были лишены водительских прав.

В отношении 86 водителей составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 71 материал.

Также в пресс-службе УМВД региона рассказали, что 29 автомобилистов нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Еще 55 водителей использовали недопустимую тонировку автостекол, а 56 белгородцев управляли технически неисправным транспортом. 13 лихачей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу движения.