В Белгороде завершили капитально ремонтировать детский сад №23

В Белгородской области в преддверии нового учебного года продолжают сдавать после капремонта объекты образования, в том числе и дошкольного. Так, в областном центре 1 сентября для детей откроет двери и детский сад №23. Об этом в утреннем обращении в соцсети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Там выполнен ремонт, начиная с фасада и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями, приобретено новое оборудование. Надеюсь, что нашим детям особенно понравится бассейн. Это не только спорт, но и умение плавать, в первую очередь, - безопасность наших детей на всю жизнь. Надеюсь, что и родители, и воспитатели, самое главное – дети, будут довольны, - сказал глава Белгородской области.