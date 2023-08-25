На цветочном фестивале в Белгороде создадут визитную карточку города – «Белый сад». Фото: скриншот видео

В рамках фестиваля «Белгород в цвету» дизайнеры и ландшафтные архитекторы создадут новое место притяжения и своего рода визитную карточку областного центра. На центральной аллее парка Победы у набережной появится «Белый сад».

Тематический сад расположится на площади почти 480 квадратных метров. Организаторы обещают, что это будет островок типичной белгородской природы. Дизайнеры используют для него около 4,5 тысяч многолетников, в том числе растения-эндемики, которые произрастают только в нашем регионе, и, конечно, меловые камни.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Белгорода, в основе «Белого сада» – концепция, которая уже была представлена на Петербургском экономическом форуме. Она посвящена пейзажам Белгородской области и уникальной растительности региона. Специально для проекта «Белгород в цвету» ее масштабировали, чтобы превратить в одно из главных украшений парка Победы.

Ландшафтный архитектор Виктор Проскуряков рассказал, что сад несет и образовательную функцию: знакомит гостей площадки с белгородскими видами растений, их уникальностью и полезными свойствами.