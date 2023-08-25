Во время пьяной ссоры белгородец ударил сожительницу ножом в живот . Фото: "КП" Архив

О пациентке с колото-резаной раной живота в полицию сообщили сотрудники больницы. Правоохранители установили, что у потерпевшей и ее сожителя произошла ссора на фоне распития алкоголя. Женщину начало раздражать присутствие мужчины, и она высказала ему недовольство в грубой форме.

Предварительно установлено, что в момент ранения женщина резала хлеб. В эмоциональном порыве 49-летний белгородец схватил руку сожительницы, в которой был нож, и ее же рукой ударил ее в живот. Белгородка к медикам не спешила, решив, что рана незначительная, а заживлению поможет очередная порция спиртного. На следующий день к женщине пришла ее дочь. Она и вызвала скорую помощь.

Полиция задержала подозреваемого и изъяла нож. На белгородца завели уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, мужчине грозит дол 10 лет лишения свободы.