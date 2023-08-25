В Белгородской области на двух строительных объектах сменят подрядчика. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков проверил проблемные объекты строительства в Яковлевском городском округе. Глава региона заявил, что из-за срыва сроков сдачи подрядчиков будут менять.

Так, сейчас идет капремонт поликлиники Томаровской ЦРБ. На объекте также предусмотрена пристройка нового помещения к основному зданию и закупка оборудования. Работы планируют завершить до конца года. Однако уже сейчас видно серьезное отставание по срокам сдачи.

-Ранее работы на объекте были полностью приостановлены по причине того, что строители попросту не выходили на связь с заказчиком. Неделю назад темп должны были нарастить дополнительными сменами, но никаких изменений не последовало. Уговаривать выполнять оплаченную работу мы не станем. Поэтому в рамках действующего законодательства сейчас оформляем финансовые претензии и будем менять подрядчика, - заявил Гладков.

Второй проблемный объект – школа в Строителе. Подрядчик также не справляется с поставленной задачей. Губернатор поручил на следующей неделе возобновить работы с учетом упущенных сроков.

- Образовательные объекты, так же, как и объекты здравоохранения, для нас ключевые. И краснеть перед людьми после срыва сроков никто не собирается. Сейчас принимаем решение, что подрядчика нужно менять на объекте, это задача Министерства строительства, - подчеркнул глава региона.