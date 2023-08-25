Белгородцу не одобрили соцконтракт на открытие тату-салона.

Во время вечернего прямого эфира 24 августа Вячеслав Гладков зачитал обращение жителя Белгородской области. Мужчина просил губернатора разобраться в отказе на предоставление соцконтракта. По словам белгородца, он прошел все необходимые проверки, но получил господдержку, якобы, из-за гендерных признаков – «я не мамочка с маленьким ребенком, но тоже нахожусь в сложной ситуации».

Глава региона ответил белгородцу, что гендерный признак при отборе участников соцконтракта не имеет никакого значения. Комиссию насторожил выбранный род деятельности мужчины и отсутствие опыта в этом направлении.

- Узнал, в чем проблема, конечно, никаких гендерных признаков при отборе участников соцконтракта нет. Вы хотите открыть тату-салон и комиссия в шоке, потому что набивать наколки и зарабатывать, не знаю, насколько это правильно, и насколько это востребовано. Комиссия в растерянности. Второе, у вас нет никаких медицинских справок и книжек, нет опыта работы в этой сфере. Отсутствие данной информации не позволяет комиссии быть уверенной, что вы серьезно подходите к решению этого вопроса, - сказа Вячеслав Гладков.

Губернатор посоветовал белгородцу найти более востребованное занятие. Напомним, в этом году регион направит на соцконтракты почти миллиард рублей. На днях Белгородской области одобрили поддержку еще в 150 миллионов.