В Белгороде бронепленку для школ и детсадов раскраивают в 12 пунктах

В Белгороде начали нарезать ударопрочную пленку. Она поступает в 120-метровых рулонах. Подготовка материала включает три этапа – разметка в цифровой платформе, печать лекала и раскройка. В первую очередь пленка поступит в школы и детские сады, а затем в городские колледжи и техникумы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областного центра.

В городе создано 12 раскройных цехов. Они расположены в колледжах и техникумах, а также в БГТУ им. Шухова и НИУ БелГУ. В нарезке бронепленки помогают мастера производственного обучения, студенческий актив, волонтеры. А в погрузке и разгрузке материала задействованы специалисты Белгорблагоустройства.