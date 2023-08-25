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НовостиОбщество25 августа 2023 8:55

В Белгороде после капремонта к 1 сентября откроют семейную библиотеку на Горького

Это единственная в городе библиотека со стеллажами с передвижными лестницами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov.

Фото: @v_v_demidov.

В областном центре завершается масштабный капремонт семейной библиотеки №19 на улице Горького. Ее планируют открыть к 1 сентября. Сейчас озеленители завершают оформление прилегающей территории – высаживают можжевельники, гортензии, дерен. А сотрудники уже расставляют книги на полки.

Изюминкой проекта в библиотеке стали стеллажи с передвижными лестницами. Такое решение стало возможным за счет высоких потолков в помещении. Ни в одной библиотеке города такого нет.

Пространство учреждения полностью модернизировано. Здесь оборудованы уютные места для чтения, в том числе рабочее на небольшом антресольном этаже. В библиотеке будут детская зона, площадка для проведения мероприятий.

- Уверен, постоянным посетителям (а это дети разного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их родители, бабушки и дедушки) здесь будет комфортно и интересно, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.