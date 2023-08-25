В Белгородской области от обстрелов за сутки пострадали 6 домов и 2 автомобиля. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки по Белгородской области пришлось порядка 80 прилетов со стороны Украины. Осколками снарядов повреждены две машины и шесть домов. Информацию по обстрелам за 24 августа опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе 5 прилетов зафиксировано в Журавлевке, 11 – в Щктиновке, по два в Красном Хуторе и МАПП «Нехотеевка». Противнк стрелял из артиллерии. На Солнцевку с беспилотника сбросили взрывное устройство. Обошлось без последствий.

По Валуйскому городскому округу прилетело 5 снарядов в Леоновке. В одном доме выбиты окна. Никто не пострадал.

14 снарядов попало на окраину хутора Старый в Волоконовском районе.на окраине Грушевки – 4 снаряда. Без последствий.

Грайворонский горокруг обстреляли из миномета и гранатомета – по окраине села Безымено пришлось 9 прилетов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В Шебекинском городском округе 12 снарядов прилетели по селу Середа, по два — по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков. Последствий не зафиксировано. 6 ударов пришлось по Новой Таволжанке. Никто не пострадал, но в пяти домах посекло фасады и выбило окна. Осколками повреждены два автомобиля.