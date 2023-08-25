25 белгородских семей из аварийных домов получили ключи от нового жилья. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вчера обладателями нового жилья стали 25 семей в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья в городе Строитель и пожелал новоселам уюта и счастливой жизни. В Ближайшее время еще 100 семей переселятся из неблагоприятных условий.

- Новые дома построены с душой, качественно, ведь работы выполнял один из лучших застройщиков нашей области. Знаю, что строительная компания приняла решение подарить новоселам сертификаты на высадку деревьев. А что может быть лучше, когда вокруг жилого дома большое количество зелени? Уверен, что жителям здесь будет очень комфортно, - сказал губернатор.

Отметим, за год на переселение белгородцев из аварийного жилья выделено около 830 миллионов рублей, что позволяет обеспечить новой жилплощадью более 1,8 тысяч жителей региона.

- Мы стараемся вовремя подавать необходимые документы, потому что понимаем, что потребность населения на улучшение жилищных условий в нашей области очень большая. Поэтому работа ведется планово. И я рад, что зачастую мы выполняем ее досрочно, - подчеркнул Вячеслав Гладков.