Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области аграрии приступили к севу озимых. Уже первые 80 гектаров засеяны в Красногвардейском районе. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Он отметил, что в планах в этом году озимыми культурами засеять более 400 тысяч га.

Кроме того, в регионе продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых. Уже убрано более 90% урожая.

- В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом - почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.