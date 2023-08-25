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НовостиОбщество25 августа 2023 7:04

Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур

В Красногвардейском районе уже засеяны первые 80 гектаров
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур.

Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области аграрии приступили к севу озимых. Уже первые 80 гектаров засеяны в Красногвардейском районе. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Он отметил, что в планах в этом году озимыми культурами засеять более 400 тысяч га.

Кроме того, в регионе продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых. Уже убрано более 90% урожая.

- В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом - почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.