Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур.
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В Белгородской области аграрии приступили к севу озимых. Уже первые 80 гектаров засеяны в Красногвардейском районе. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Он отметил, что в планах в этом году озимыми культурами засеять более 400 тысяч га.
Кроме того, в регионе продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых. Уже убрано более 90% урожая.
- В этом году урожайность даже выше, чем в прошлом - почти 60 центнеров с гектара. Очень надеемся, что погода позволит нашим сельхозпроизводителям всю уборочную кампанию провести в срок, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.