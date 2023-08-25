Больше 170 объектов инфраструктуры пострадали от обстрелов в Белгородской области

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов ВСУ пострадало больше 170 объектов спорта, образования и культуры. Об этом во время прямого эфира в соцсети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- У нас громаднейшая потеря наших учреждений. В целом от обстрелов ВСУ у нас по области пострадали более 170 объектов образования, культуры, спорта. В Шебекино сильно поврежден ледовый, бассейн, прекратил свое существование надувной ФОК, стадион сильно поврежден, как само футбольное поле, так и тренировочные помещения, и раздевалки. Поэтому основные объекты вышли из строя, - сказал Гладков.

Власти региона пока не приступают к ремонту этих объектов – в первую очередь восстановление жилых домов. Глава региона отметил, что эти работы нужно закончить до зимы. Затем средства выделят на восстановление объектов инфраструктуры.