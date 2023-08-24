Под Белгородом появится новый кампус Центра для одаренных детей

Работать с детьми будут преподаватели белгородских вузов и специалисты из других регионов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей работает как структурное подразделение школы «Алгоритм успеха» в Дубовом с сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В одном из корпусов школы выделили кабинеты и начали обучать детей по четырем направлениям: наука, спорт, искусство и социальная одаренность. Каждое направление включают в себя отдельные образовательные программы. Обучение по каждой рассчитано на две - три недели. Но проходило оно только во время каникул.

Для полноценного обучения детям нужно было обеспечить проживание и питание. Решить эту проблему призван новый кампус, который начали строить в июле 2022 года. Сейчас почти все готово – в сентябре планируется открытие и первый заезд детей. Здание пристроили к школе.

Работать с детьми будут преподаватели белгородских вузов и специалисты из других регионов. Учащиеся будут жить в двухместных номерах, им организуют пятиразовое питание. Помимо преподавателей, в центре будут работать воспитатели и вожатые.

Сейчас в кампусе ведутся отделочные работы. Почти готов тренажерный зал, лаборатории и кабинеты. В некоторых номерах уже расставили кровати, шкафы и оборудовали санузлы. На прилегающей к центру территории обустраивают спортплощадки, игровую площадку, сцену с амфитеатром, беседки и прогулочную зону.