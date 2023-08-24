Белгород присоединился к акции «Соберем ребенка в школу»

Благотворительная акция призвана помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным, малообеспеченным, детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения работает пункт сбора и выдачи помощи «Сундучок». Здесь нуждающиеся могут получить все, что необходимо для школы: канцелярские принадлежности, одежду, школьные ранцы. Помощь передают предприятия Белгорода и неравнодушные горожане. Акция «Соберем ребенка в школу» продлится до 1 сентября. В прошлом году по итогам акции помощь получили 350 семей.