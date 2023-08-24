Туман и грозы ожидаются в Белгородской области 25 августа 2023

Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, 25 августа на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Местами грозы, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +19 до +24 градусов. В Белгороде ночью 12-14 градусов выше ноля, днем от +22 до +24 градусов.

Осадки в виде дождя и туман могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.