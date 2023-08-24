В Белгороде продолжается реконструкция центрального городского парка

Первый подготовительный блок работ будет выполняться в этом и следующем годах. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Власти разбили работы на четыре этапа и зонировали территорию так, чтобы минимизировать дискомфорт горожан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Сейчас подрядчик ведет строительство в первой зоне. Привычный пешеходный маршрут от Островского до Мичурина сохранен, - отметил Валентин Валентинович.

На сегодня сделано:

- вынос сетей водоснабжения с территории открытого катка (100%);

- устройство ливневой канализации (85%);

- геодезическая разбивка инженерных сетей (60%);

- прокладка кабеля электроснабжения (50%);

- демонтаж тротуарной плитки и подпорных стен (20%).

Работа спланирована так, чтобы до перехода к следующей зоне восстанавливали пешеходные маршруты и наружное освещение в текущей. Это важно, чтобы на протяжении всего срока ремонта мы могли обеспечить горожанам возможность удобного прохода через парк.

Первый подготовительный блок работ будет выполняться в этом и следующем годах. Договор включает в себя вынос и переустройство инженерных сетей, строительство новых сетей и фундаментов под будущие павильоны и малые архитектурные формы, тротуарное мощение.