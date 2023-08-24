В Белгороде в парке Победы высадят 14 тысяч хризантем

Сейчас саженцы акклиматизируются в теплицах Белгорблагоустройства, а на клумбах в парке Победы идет подготовка почвы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Летние цветы на этом участке теряют декоративность, поэтому озеленители подготовили им смену.

Хризантемы желтого, кирпичного, бордового, розового и белого оттенков будут радовать горожан до глубокой осени. А также станут акцентом одной из основных площадок проекта «Белгород в цвету», который пройдет в Белгороде с 8 по 10 сентября. С понедельника озеленители начнут посадку.