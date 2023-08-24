Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 13:00

В Белгороде в парке Победы высадят 14 тысяч хризантем

Они появятся на главной аллее
Алексей СЕРГУНИН

Сейчас саженцы акклиматизируются в теплицах Белгорблагоустройства, а на клумбах в парке Победы идет подготовка почвы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Летние цветы на этом участке теряют декоративность, поэтому озеленители подготовили им смену.

Хризантемы желтого, кирпичного, бордового, розового и белого оттенков будут радовать горожан до глубокой осени. А также станут акцентом одной из основных площадок проекта «Белгород в цвету», который пройдет в Белгороде с 8 по 10 сентября. С понедельника озеленители начнут посадку.