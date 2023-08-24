В Белгородской области стартовал сезон приемки сахарной свеклы

Сегодня на предприятии трудятся 354 человека. Производительная мощность составляет около 5250 тонн свеклы – это 200 - 250 машин в сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Погодные условия в этом году позволили нам запустить завод на неделю раньше. В этом сезоне мы запланировали произвести сахара порядка 100 тысяч тонн, 30 тысяч тонн жома и 30 тысяч тонн патоки, – отметил руководитель предприятия Эдуард Анисимов

Глава округа Алексей Дыбов пожелал работникам предприятия успешно выполнить поставленные задачи по переработке сырья, обеспечить функционирование завода без поломок и остановок. По традиции первым водителям, доставившим урожай, вручили подарки.