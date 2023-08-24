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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:45

В Белгородской области подозреваемых в убийстве пенсионерки заключили под стражу

Расследование уголовного дела продолжается
Алексей СЕРГУНИН

Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. 15-летнего юношу и 16-летнюю девушку поместили под стражу.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области двое несовершеннолетних убили пенсионерку мотыгой. Белгородский следком предъявил обвинение в убийстве внуку убитой и его подруге.