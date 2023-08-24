В Белгороде в столкновении автобуса и машины пострадала 68-летняя женщина

По предварительным данным, вчера, 23 августа, в 15:30 27-летний водитель, управляя автобусом «Лиаз-529267», следовал по ул. Щорса со стороны ул. Костюкова в направлении ул. 5 Августа. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В районе дома № 4 он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Луидор» под управлением 61-летнего водителя, который с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом совершал разворот. В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка автобуса.

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