Украинский беспилотник посадили белгородские пограничники

Белгородские пограничники пресекли очередную попытку пересечения границы БПЛА. 21 августа пограничники с помощью средств РЭБ обнаружили и посадили украинский беспилотник самолетного типа. Дрон летел в сторону Грайворона. Об этом информирует пресс-служба погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областях. Сейчас специалисты продолжают изучать аппарат.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 23 августа ВСУ с помощью беспилотника атаковали санаторий в селе Лавы Валуйского горокруга. В результате происшествия погибли три человека. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.