Cледком РФ расследует гибель трех белгородцев в результате обстрела ВСУ

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступной деятельности ВФУ в Белгородской области. Об этом информирует телеграм-канал ведомства.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

- Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.