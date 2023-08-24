Уроки у школьников Белгорода будут проводить в одном кабинете

В учебном году-2023/24 школьников Белгорода ждет новшество. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил мэр Валентин Демидов.

- Для обеспечения безопасности за каждым классом будет закрепляться отдельный кабинет. Передвижение между кабинетами от урока к уроку - исключается в целях безопасности.

Также Валентин Валентинович добавил, что занятия для первых, девятых и 11-х классов будут проводить только в первую смену.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области с 14 августа запустили новый механизм общения с родителями школьников.