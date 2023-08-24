Белгородка похитила у подруги пять тысяч рублей

Хозяйка передала приятельнице свой телефон, чтобы та самостоятельно перевела нужную сумму. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о пропаже денег с банковской карты обратилась 47-летняя жительница одного из сел. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя подруга заявительницы.

По предварительным данным, злоумышленница вместе с сожителем накануне заходила в гости к семейной паре. Во время застолья подозреваемая попросила подругу занять ей одну тысячу рублей. Хозяйка согласилась и, так как сама с трудом пользуется онлайн-приложением банка, передала приятельнице свой телефон, чтобы та самостоятельно перевела нужную сумму. Провожая гостей, женщина заботливо угостила их овощами с домашнего огорода, а уже утром обнаружила пропажу денег. Выяснилось, что предприимчивая приятельница, помимо оговоренной суммы, перевела себе еще пять тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.