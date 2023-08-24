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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:45

Белгородка похитила у подруги пять тысяч рублей

Она воспользовалась ее доверием
Алексей СЕРГУНИН
Хозяйка передала приятельнице свой телефон, чтобы та самостоятельно перевела нужную сумму.

Хозяйка передала приятельнице свой телефон, чтобы та самостоятельно перевела нужную сумму.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о пропаже денег с банковской карты обратилась 47-летняя жительница одного из сел. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя подруга заявительницы.

По предварительным данным, злоумышленница вместе с сожителем накануне заходила в гости к семейной паре. Во время застолья подозреваемая попросила подругу занять ей одну тысячу рублей. Хозяйка согласилась и, так как сама с трудом пользуется онлайн-приложением банка, передала приятельнице свой телефон, чтобы та самостоятельно перевела нужную сумму. Провожая гостей, женщина заботливо угостила их овощами с домашнего огорода, а уже утром обнаружила пропажу денег. Выяснилось, что предприимчивая приятельница, помимо оговоренной суммы, перевела себе еще пять тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.