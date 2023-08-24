Партию оборудования и снаряжения отправят белгородским военнослужащим

Сегодня, 24 августа, в традиционном обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что региональные власти продолжают оказывать помощь нашим военнослужащим. В ближайшее время им отправят очередную партию оборудования и снаряжения. Груз формирует и позже отправит делегация. Также к участникам СВО отправятся сопровождающие.

- В очередной раз хочу вам сказать большое спасибо за человечность, отзывчивость, неравнодушие и огромную помощь, которую они лично оказывают, помогая нашим парням в сложный период, помогая сохранить им жизнь, живыми и здоровыми вернуться домой. Ждем их дома с нетерпением.