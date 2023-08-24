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НовостиНедвижимость24 августа 2023 8:59

В белгородском Губкине пройдет общественная приемка капремонта многоквартирного дома № 8а по улице Горького

Обсуждения состоятся 24 августа, начало в 16:30
Алексей СЕРГУНИН

В пятиэтажке 1983 года постройки 47 квартир, в которых проживают 93 собственника. В доме проведен ремонт кровли, систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В общественных обсуждениях примут участие представители Фонда ЖКХ Белгородской области, органов местного самоуправления, подрядной организации, депутаты, управляющая организация и собственники помещений.

По результатам приемки будет составлен и подписан протокол (акт) с указанием замечаний, либо зафиксировано их отсутствие. В случае наличия претензий к выполненным работам, для подрядной организации будет определен срок устранения недочетов.