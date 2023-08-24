В Белгородской области забывчивого отца осудили на девять месяцев исправительных работ

Фото пресс-службы УФССП по региону.

За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына 37-летний житель Нового Оскола отправлен на исправительные работы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по региону.

По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты своему несовершеннолетнему сыну 2014 года рождения в размере четверти всех видов заработка и иного дохода. Но он этого не делал, из-за чего образовалась задолженность более 600 тысяч рублей. Чтобы как-то расшевелить нерадивого отца, по инициативе приставов в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) суд наказал его 120 часами обязательных работ.

Но даже после этого мужчина не изменил своего поведения, и теперь в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» его осудили на девять месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10% заработной платы.