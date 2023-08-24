Часть мероприятий проекта «Белгород в цвету» пройдет на увеличенной понтонной сцене

Сцена станет ближе к берегу со зрителями на 12 метров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Конструкцию установили этой весной в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Белгорода. Здесь весь сезон проходили выступления различных творческих коллективов. Необычная сцена пришлась по душе горожанам, но многие сходились во мнении, что она расположена слишком далеко от берега и наблюдать за выступлениями артистов не очень удобно.

Поэтому организаторы проекта «Белгород в цвету» решили исправить ошибку и увеличить сооружение в три раза. В итоге сцена будет ближе к берегу со зрителями на 12 метров.

К монтажным работам приступят уже на грядущих выходных. За неделю предстоит собрать 32 секции, скрепить их между собой и поставить на якоря. Для удобного спуска оборудуют трап. Сцену можно будет легко разбирать и передвигать по реке. Она способна будет выдерживать вес в 14,5 тонн.