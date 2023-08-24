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НовостиОбщество24 августа 2023 7:27

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства региона
Алексей СЕРГУНИН

Особый противопожарный режим на землях лесного фонда Белгородской области продлится с 24 августа по 13 сентября 2023 года. Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, способствующей возникновению в лесах области высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.